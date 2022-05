Uccide moglie e figlia a martellate nel sonno, poi tenta di darsi fuoco

Avrebbe colpito nel sonno i suoi due figli e la moglie e poi avrebbe tentato di darsi fuoco. È quanto sarebbe accaduto, secondo una prima ricostruzione riportata dall'Ansa, in una villetta di Samarate, comune in provincia di Varese. Alessandro Maja, 57 anni, avrebbe ucciso la moglie Stefania Pivetta, 56enne, e la figlia Giulia, 16 anni, a martellate. Ferito anche il figlio maggiore, Nicolò di 23 anni, che però è sopravvissuto: soccorso in elicottero, è ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Varese. I carabinieri hanno fermato l'uomo. Il 57enne, architetto con studio sui Navigli di Milano, è stato portato in ospedale per accertamenti ed è piantonato in reparto dai carabinieri.

Samarate: donna e figlia uccise, ferito l'altro figlio. Fermato il padre

I due giovani sarebbero stati aggrediti nel letto della loro camera, la madre sul divano. Il padre e marito, ancora sporco di sangue, avrebbe cercato poi di uccidersi dandosi fuoco. Al momento si trova piantonato all'ospedale di Varese, dove è stato portato dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa e l'arrivo delle ambulanze. I carabinieri stanno indagando per ricostruire nei dettagli l'accaduto.

"Un risveglio terribile per la città, una tragedia. Nessuno aveva mai dubitato che ci fossero problemi, secondo alcuni amici comuni che vivono in zona. Speriamo solo che il ragazzo si riprenda". Commenta così la strage familiare il sindaco di Samarate Enrico Puricelli. "I ragazzi, Nicolò e Giulia, vivevano una vita serena - continua -. Il padre è un architetto, lei era una casalinga. Avevano acquistato la villetta nel 1999, dopo essersi trasferiti qui da Milano. Non risulta alcun episodio di violenza pregressa".



I carabinieri all'esterno dell'abitazione a Samarate. Foto ANSA/AGENZIA BLITZ VARESE