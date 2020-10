Ermanna Pedrini: la donna uccisa in casa a San Benigno Canavese

Una donna di 64 anni è morta accoltellata nella sua villetta di San Benigno Canavese, in provincia di Torino. La vittim si chiamava Ermanna Pedrini, era una pettinatrice.

La donna accoltellata in provincia di Torino

A trovarla sono stati i carabinieri, intervenuti in seguito all'allarme lanciato dai vicini al civico 24 di via Ivrea. I vicini avevano visto le serrande di casa stranamente ancora giù nella mattinata, e si sono insospettiti.

Sul luogo del delitto sono arrivati il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, e il comandante provinciale dei Carabinieri di Torino, Francesco Rizzo. I carabinieri del nucleo investigativo stanno iniziando i rilievi: in casa i segni di una colluttazione, le sedie rovesciate a terra. La donna sarebbe stata colpita al torace, in cucina, con un grosso coltello trovato non lontano dal cadavere.

Ermanna Pedrini era molto conosciuta in paese.