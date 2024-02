Donna massacrata di botte e uccisa dal figlio

Avrebbe picchiato e poi strangolato l'anziana madre uccidendola, forse preso da un raptus durante un litigio per futili motivi. Ma sulla dinamica dell'omicidio andrà fatta chiarezza. Quel che è certo, per ora, è che una donna di 77 anni, Maria Atzeni, è stata trovata morta sabato sera, 24 febbraio, in un'abitazione a San Gavino, nel Sud Sardegna. Uno dei figli dell'anziana, il 44enne Simone Uras, che soffre di problemi psichiatrici, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario. A trovare il corpo senza vita della donna era stato un altro figlio, ieri sera intorno alle 22. Sul volto e sul resto del corpo c'erano evidenti segni di percosse.

Uras è stato rintracciato, dopo una breve fuga, dai carabinieri di Villacidro mentre girovagava in auto a Pabillonis, a una decina di chilometri da San Gavino: l'uomo è stato trasferito nel carcere cagliaritano di Uta.

Secondo i primi riscontri, il 44enne avrebbe ucciso la madre strangolandola, ma bisognerà attendere l'autopsia per avere un riscontro definitivo. Ancora non è chiaro, invece, il movente del delitto.