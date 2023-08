L'uomo pugnalato al petto nel parco, dopo una lite

Pugnalato in pieno petto. È morto così un uomo straniero di circa 30 anni nel piccolo parco in vicolo Baciadonne a San Giovanni in Persiceto, comune della città metropolitana di Bologna. Sarebbe stato aggredito durante una lite, poco prima delle 17 di ieri, domenica 13 agosto. Le cause e il movente dell'omicidio sono ancora da stabilire con esattezza. Tutto sarebbe iniziato da un diverbio per futili motivi con alcuni ragazzi, poi è spuntato un coltello, con un fendente al torace che lo avrebbe portato alla morte in brevissimo tempo.

A dare l'allarme ai carabinieri sono stati alcuni cittadini che si trovavano nell'area verde. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno constatato il decesso dell'uomo. Al setaccio tutte le telecamere di sorveglianza installate nella zona, mentre la scientifica ha analizzato la scena.

Da quanto si apprende, i carabinieri hanno identificato e portato in caserma un gruppo di ragazzi italiani, a quanto pare presenti nell'area verde al momento della tragedia, e rintracciati a poca distanza dal parco. Ci sarebbe già un sospettato.

