Due giovani uccisi: uno trovato morto in piazza, la cognata di 24 anni in un appartamento

Due cognati uccisi. Giallo a Sant'Antimo, comune di circa 30mila abitanti alle porte di Napoli, dove questa mattina, giovedì 8 giugno, i carabinieri sono intervenuti a piazzetta sant'Antonio per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. A terra i militari hanno trovato il cadavere di un uomo di 29 anni, Luigi Cammisa, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Negli stessi minuti in un appartamento di via Caruso 17, sempre a Sant'Antimo, i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di una donna, Maria Brigida Pesacane, di soli 24 anni.

Anche la giovane era stata colpita da alcuni colpi d'arma da fuoco. Secondo le prime informazioni trapelate i due giovani uccisi erano cognati. Si sospetta un duplice omicidio, ma al momento nulla può essere escluso. Le indagini sono solo all'inizio. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.