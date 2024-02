Omicidio di Santina Delai: il "triste annuncio" della morte è dato anche dal figlio che l'ha uccisa

Sta suscitando critiche e polemiche a non finire il necrologio di Santina Delai, la donna di 78 anni uccisa a Puegnago del Garda (Brescia) nella sua casa di via Panoramica.



Nell'annuncio funebre, riferisce BresciaToday, compare anche il nome del figlio Mauro Pedrotti, il suo assassino, non proprio la scelta più appropriata, considerando inoltre che - sul manifesto - si legge che anche il figlio Mauro ne dà "il triste annuncio" e che la donna "è mancata all'affetto dei suoi cari"; l'affetto di chi l'ha ammazzata a mani nude, strangolandola.

Le esequie della 78enne saranno celebrate alle 15 di martedì pomeriggio nella chiesa del paese. Il feretro verrà poi accompagnato al tempio crematorio di Sant'Eufemia.

Il figlio in carcere

Durante l'interrogatorio di convalida nel carcere di Brescia, Pedrotti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ma - come riferisce Giovanni Brunelli, legale di fiducia del 57enne - l'assassino "ha rilasciato dichiarazioni spontanee, ribadendo la versione rilasciata durante l'interrogatorio davanti al pm. Inoltre, ha spiegato di non aver premeditato l'omicidio, ma di aver agito d'impeto e di essersi pentito di ciò che ha fatto".

La confessione dell'omicidio

Quello che è successo all'alba di mercoledì 7 febbraio è stato proprio Pedrotti a raccontarlo, nella confessione shock finita agli atti.

"Mi sono alzato alle 5.20 e poi, dopo 10 minuti, sono andato a casa di mia mamma - ha raccontato l'uomo -, le ho messo le mani al collo e dopo le ho stretto, sempre attorno al collo, uno straccio che ho trovato lì. In quel momento, mia mamma stava facendo le pulizie di casa e si trovava in bagno. Lei ha provato a difendersi ed è scivolata. Lei ha urlato il mio nome finché non è riuscita più a parlare. Mentre stavo strangolando mia mamma, ho pensato di inscenare un furto, aprendo alcuni cassetti e tirando fuori alcune magliette".

L'ipotesi della rapina finita in tragedia non aveva mai convinto gli inquirenti: i carabinieri fin da subito avevano concentrato i sospetti sull'unico figlio della vittima, che alla fine ha confessato. Il Gip ha rigettato la richiesta di una misura cautelare meno afflittiva (i domiciliari a casa della figlia): Pedrotti resta dietro le sbarre del carcere di Canton Mombello.