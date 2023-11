Serena Mollicone, il processo riparte 22 anni dopo l'omicidio. La consulente: "Poteva essere salvata"

È stata una morte lenta, probabilmente per soffocamento, quella di Serena Mollicone, la studentessa scomparsa l'1 giugno del 2001 da Arce (Frosinone) e ritrovata cadavere due giorni dopo in località fonte Cupa a Fontana Liri. La ragazza, se solo qualcuno l'avesse aiutata, poteva salvarsi. Ne è convinta Cristina Cattaneo, l'anatomopatologa del Labanof di Milano (il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'università), chiamata nell'ambito del processo di appello in corso a Roma per l'omicidio.

Come spiega FrosinoneToday, la consulente ha analizzato il corpo della 18enne di Arce dopo la riesumazione avvenuta nel 2016 e ai giudici ha spiegato che Serena "aveva un'edema celebrale, ma senza sanguinamento. Non è la tipica emorragia, quindi forse si è trattata di una morte lenta. La ragazza non è morta sul colpo e su questo siamo tutti d'accordo. Probabilmente si arriva all'evento del decesso, perché le vengono chiuse le vie aeree".

I cinque imputati oggi a processo sono stati assolti nel luglio del 2022 dal tribunale di Cassino. Si tratta di Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, del figlio Marco e della moglie Anna Maria. Alla sbarra anche i carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale, quest'ultimo per l'istigazione al suicidio di Santino Tuzi, morto suicida.

L'omicidio di Serena Mollicone, un mistero lungo 22 anni

Le indagini per la morte di Serena Mollicone sono state lunghe e ricche di colpi di scena. Tutto inizia il 1° giugno 2001, quando Serena Mollicone si reca all'ospedale di Sora dove ha un appuntamento fissato per un piccolo intervento. All'ora di pranzo il padre Guglielmo, inizia a preoccuparsi per l'assenza della figlia e cominciano le ricerche. Due giorni dopo viene ritrovato il cadavere, vicino a un mucchio di rifiuti in un boschetto a pochi chilometri da Arce. Serena ha mani e piedi legati con nastro adesivo e fil di ferro, e un sacchetto di plastica in testa.

La prima svolta arriva nel 2003, quando viene arrestato il carrozziere Carmine Belli, accusato di aver ucciso e poi occultato il corpo della 18enne. Sin da subito l'uomo si proclama innocente. Il 37enne viene rinviato a giudizio ma poi assolto in primo e in secondo grado. Nell'ottobre 2006 anche la Cassazione conferma la sua innocenza.

Due anni dopo, siamo nel 2008, il brigadiere Santino Tuzi rende agli investigatori alcune dichiarazioni su Serena Mollicone: racconta di averla vista entrare nella caserma dei carabinieri di Arce proprio il primo giugno 2001, il giorno in cui è sparita. E aggiunge di non averla vista uscire da lì. Pochi giorno dopo, l'11 aprile, Santino Tuzi viene trovato morto nella sua automobile in un bosco, ucciso da un colpo di pistola al petto. L'ipotesi è di suicidio. Maria Tuzi, figlia del brigadiere, si dice convinta del legame tra la morte del padre e "la verità" sul caso di Serena Mollicone.

Il 27 giugno 2011, a dieci anni dall'omicidio, la procura di Cassino iscrive alcune persone nel registro degli indagati. Si tratta di quattro uomini e una donna, che dovranno essere sottoposti al test del dna: l'ex fidanzato di Serena, Michele Fioretti, e la madre Rosina Partigianoni (le cui posizioni verranno poi archiviate), l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, il figlio Marco e un altro carabiniere, Francesco Suprano. Si indaga per quattro anni, fino a che la procura di Cassino chiede l'archiviazione del procedimento. I familiari della vittima si oppongono. Il 13 gennaio 2016 il gup del tribunale di Cassino dispone il proseguimento delle indagini. Nel luglio 2019, la procura chiede il rinvio a giudizio per Franco Mottola, la moglie Annamaria, il figlio Marco e il maresciallo Vincenzo Quatrale e l'appuntato Francesco Suprano. Secondo l'accusa, Serena Mollicone è andata nella caserma dei carabinieri di Arce per denunciare lo spaccio di droga in paese, accusando in particolare Marco, il figlio del maresciallo Mottola. Lì sarebbe stata aggredita: avrebbe battuto la testa contro una porta degli uffici della caserma, cadendo a terra svenuta. Sempre secondo l'ipotesi accusatoria, i Mottola, credendola morta, l'hanno poi portata in un boschetto, legandola e soffocandola con un sacchetto di plastica. Il processo in primo grado si è concluso con l'assoluzione di tutti e cinque gli imputati per insufficienza di prove. Ora il processo in corte d'appello.

Continua a leggere su Today.it...