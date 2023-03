Coniugi uccisi a fucilate: fermato per omicidio il fratello della vittima

Cosimò Calò, uno dei fratelli di Antonio Calò, il 70enne ucciso nel Brindisino insieme alla moglie, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Lo riferisce BrindisiReport, spiegando che l'84enne è stato interrogato per tutta la mattinata di oggi (mercoledì 8 marzo) nella caserma di San Vito dei Normanni. Dopo le formalità di rito sarà trasferito in carcere.

L'uomo, già ascoltato ieri mattina come persona informata sui fatti, è arrivato in caserma intorno alle ore 11.15 a bordo di un'auto condotta dal figlio e preceduta da un mezzo dei carabinieri con a bordo il comandante Alberto Bruno. Circa mezzora dopo è arrivato anche il pm che coordina l'inchiesta, Francesco Carluccio.

Intorno alle ore 14.30 l'avvocato di Calò ha lasciato la caserma, per poi rientrare circa mezz'ora dopo. Il legale, incalzato dai giornalisti, non si è sbilanciato sulla posizione del suo assistito. In quelli stessi frangenti sono andati via anche il figlio dell'84enne e il fratello Carmelo Calò (non sottoposto a indagine), accompagnato dal genero.

L'omicidio

I corpi senza vita dei coniugi erano stati trovati la sera di mercoledì 1° marzo nella loro abitazione di Serranova, frazione di Carovigno, nel Brindisino. A scoprire i cadaveri di Antonio Calò e della moglie Caternina Martucci, di 64 anni, è stato l'altro fratello dell'uomo, Carmelo. Marito e moglie era riversi per terra, lui davanti alla porta di ingresso, lei in camera da letto. La porta d'ingresso era chiusa, ma non a chiave. Si appurerà in seguito che i coniugi sono stati uccisi a colpi di fucile: uno ha raggiunto il 70enne, due la moglie. Scartata fin da subito l'ipotesi di una rapina finita male, gli investigatori hanno imboccato la pista privata. L'arma del delitto non è stata ancora trovata.