Celine uccisa a casa dell'ex, sul corpo almeno 10 coltellate

È stata colpita con una lama affilata almeno dieci volte. Cosi è morta Celine Frei Matzohl, la 21enne trovata senza vita domenica scorsa nell'appartamento dell'ex compagno Omer Cim in via Molini a Silandro in Alto Adige. Il ragazzo di 28 anni, il solo indagato per l'omicidio, è in carcere e oggi 16 agosto è prevista l'udienza di convalida del fermo. L'avvocato Erwin Dilitz, legale d'ufficio di Cim, avrebbe incontrato il suo cliente due volte e durante il secondo colloquio avrebbe fornito qualche informazione.

Sempre per il 16 agosto è prevista l'autopsia, che chiarirà cosa ha ucciso Celine. Dalle prime indiscrezioni la donna sarebbe stata ferita nella zona del ventre e collo.

Nel mese di giugno Celine aveva presentato una querela denunciando un episodio di percosse e minacce avvenuto mentre si trovava assieme al compagno Omer Cim in un'auto. In quell'occasione i carabinieri avevano informato la Procura di Bolzano segnalando l'episodio come "codice rosso" e nei confronti dell'uomo erano stati formulati i capi di imputazione per percosse e minaccia aggravata. La Procura ha poi spiegato che "per queste ste fattispecie di reato non è possibile chiedere misure cautelari" e non erano state depositate altre denunce da parte della giovane.

Intanto Silandro, il centro più importante della Val Venosta, è a lutto. Venerdì saranno celebrati i funerali di Celine e il Comune ha annunciato che sulle vetrine di ogni negozio del paese sarà affissa una frase dedicata alla giovane. Sul sito dell'Amministrazione è stata pubblicata l'immagine di una rosa bianca con un messaggio per Celine: "Ci uniamo ai genitori, ai parenti e agli amici nel grande dolore ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze".

