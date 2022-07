Omicidio Vassallo, 9 indagati: non uccidiamo di nuovo il “sindaco pescatore”

In molti, dopo anni di misteri, hanno usato il termine “svolta” alla notizia, giunta nella mattinata di oggi, dei nove indagati per l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso nella notte del 5 settembre del 2010 ad Acciaroli, una frazione del comune cilentano, mentre rientrava a casa a bordo della sua auto. Stamattina, dopo la bellezza di dodici anni, i carabinieri del Ros hanno infatti eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Salerno, guidata da Giuseppe Borrelli. Tra gli indagati c’è il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, che all’epoca dell’omicidio trascorreva le vacanze a Pollica ed ebbe una breve relazione con la figlia di Vassallo, Giusy. Perquisita la sua abitazione a Frosinone, dove ora vive. I reati ipotizzati sono omicidio e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Fra gli altri destinatari figurano l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, quest'ultimo - fino a oggi - unico indagato per il delitto e di recente condannato in primo grado per i suoi rapporti con i trafficanti di droga del Parco Verde di Caivano. L'ufficiale deve rispondere di concorso in omicidio insieme a Cioffi, al suo ex attendente Luigi Molaro, l'ex boss della camorra oggi collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, il figlio Salvatore e l'ex gestore di cinema a Pollica e Agnone Giuseppe Cipriano. Con l'accusa di droga sono indagati, assieme a Cagnazzo, Molaro, Cioffi e Cipriano, tre imprenditori cilentani, Domenico, Giovanni e Federico Palladino, rispettivamente 53, 51 e 44 anni.

Finalmente s’indaga anche sui clamorosi depistaggi

Ci sono voluti dodici anni per vedere nomi “seri” nel registro degli indagati. Dodici anni per confermare quello che anche le pietre sapevano: Vassallo fu assassinato perché si opponeva allo spaccio di droga nel comune di Pollica. Finalmente, poi, le indagini sembrano riguardare anche i clamorosi depistaggi che, per tutto questo tempo, hanno impedito di fare luce sul delitto. Quella sera, Vassallo stava rientrando nella sua casa ad Acciaroli, frazione di Pollica, quando attorno alle 22.15 vengono esplosi nove colpi di pistola con una calibro 9 “Baby Tanfoglio”, sette dei quali a segno e che non gli lasciano scampo. L’arma non fu mai ritrovata. Immediatamente si batte la pista della camorra: Vassallo fu punito perché oppostosi a pratiche illegali. In particolare, si inizia a pensare ad un collegamento con le azioni svolte da Vassallo a tutela dell’ambiente e che coinvolgevano il porto locale, il cui controllo per i clan era essenziale per il commercio di droga. Proprio contro la droga che stava “invadendo” la sua città aveva intrapreso una battaglia, e questo potrebbe aver decretato la sua condanna a morte.

Non uccidiamo di nuovo “il sindaco pescatore”

Questa mattina è accaduto qualcosa di molto importante; non soltanto per Pollica, ma per tutto il Paese: si è riaccesa la speranza. Il sogno, neanche troppo velato, che la morte del sindaco Angelo Vassallo possa, dopo dodici anni, uscire dal pantano dei misteri italiani irrisolti. Si parla di svolta nelle indagini, è vero. Prima di cantare vittoria, però, dobbiamo fare in modo che questa svolta si concretizzi; altrimenti consegneremo al Paese l’ennesima, vergognosa, certezza: le persone normali possono essere dimenticate. Mentre, la forza del sindaco pescatore era proprio questa: una naturale e infinita capacità di dimostrare che, ad avere i mezzi per cambiare il mondo, sono proprio le persone normali.