Ucciso a colpi di fiocina per una lite tra automobilisti, killer in fuga

Una lite tra automobilisti si trasforma in tragedia. Un giovane è stato ucciso a Sirolo, in provincia di Ancona, a colpi di fiocina dopo un diverbio con un altro automobilista. È successo oggi pomeriggio, 27 agosto 2023, in strada, in mezzo alla gente.

Secondo le prime informazioni la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. La vittima, un 23enne di origini albanesi secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, era in auto con un amico quando l'aggressore, su un altro veicolo, ha tirato fuori un fucile da sub colpendolo a morte, per poi darsi alla fuga. Si cerca un uomo di colore fuggito a bordo di una Volkswagen Polo chiara. Insieme ci sarebbe stata anche una donna. Posti di blocco organizzati in tutta la provincia. In volo anche l'elicottero.

Cosa è successo

I motivi del folle gesto sarebbero inspiegabili. Secondo i carabinieri il litigio sarebbe sorto perché chi era a bordo dell'auto dove era l'uomo che ha sparato aveva avuto da ridire con una vettura davanti che andava piano. Dietro ancora c'era una terza auto con dei ragazzi che hanno preso le difese del guidatore del primo mezzo. Dopo di che tutti sono scesi dalle macchine e l'uomo ha sparato con la fiocina.

