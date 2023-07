Omicidio Sofia Castelli, il killer: "Arrabbiato perché parlava di ragazzi"

"Le ho sentite parlare di ragazzi e mi sono arrabbiato". Così Zakaria Atquaoui agli inquirenti cercando di spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a uccidere a coltellate Sofia Castelli, la sua ex fidanzata, nella notte tra venerdì e sabato nella sua abitazione di Cologno Monzese (Milano). Il 23enne italo-marocchino ora rischia l'ergastolo: la pm di Monza Emma Gambardella, coordinata dal procuratore Claudio Gittardi, ha chiesto la custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.

Il racconto del killer agli inquirenti

L’uomo, reo confesso, ha raccontato nel suo primo interrogatorio di essersi presentato a casa di Sofia la mattina di venerdì, con la scusa di portarle dei dolci e di aver preso un mazzo di chiavi che sapeva di trovare appese al muro. Poi ha atteso che la sua ex fidanzata rientrasse dalla discoteca, si è introdotto in casa e si è nascosto nell’armadio. Era "geloso e convinto che potesse avere un altro", che potesse rientrare a casa con un altro ragazzo.

Quando si è accorto che Sofia era in compagnia della sua amica è rimasto ad ascoltare le loro conversazioni. Ha detto di essersi "ingelosito e arrabbiato" perché le avrebbe sentite parlare di alcuni ragazzi, anche se lo ha dettagliato in modo abbastanza "confuso". Poi ha atteso che Sofia si addormentasse per aggredirla. L’ha colpita con un coltello da bistecca preso dalla cucina. Lei, ha raccontato, ha avuto "una reazione minima" perché è stata sorpresa nel sonno.

