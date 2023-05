Sonia Diolaiti, avvelenata dalla figlia con il tè: chiusa l’inchiesta

La procura di Ferrara ha chiuso l’inchiesta sull’omicidio di Sonia Diolaiti, la pensionata di 62 anni trovata morta nel suo appartamento il 30 luglio scorso. In carcere la figlia, Sara Corcione: l’avrebbe uccisa facendole bere del tè avvelenato, forse con nitrito di sodio.

La 39enne, all’epoca disoccupata, aveva ammesso i fatti durante l’interrogatorio. Sullo sfondo ci sarebbero dei rapporti familiari di "profondo disagio". Una consulenza psichiatrica disposta dalla procura ha concluso per la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto. "All'esito della valutazione degli atti depositati, termine 20 giorni, valuterò insieme con il codifensore, avvocato Tiziana Zambelli, ogni più opportuna scelta difensiva", ha dichiarato l'avvocato Antonio Cappuccio sottolineando che "la situazione è comunque molto complessa".

Omicidio Sonia Diolaiti: la ricostruzione dei fatti

Dopo una segnalazione fatta da una coppia di amici che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con Sonia Diolaiti, la terribile scoperta. Il corpo senza vita della donna viene ritrovato dai carabinieri nella propria abitazione, era in corridoio, seduta. Il decesso della pensionata, rimasta vedova dopo la morte del marito Stefano Corcione, noto medico dell'ospedale Sant'Anna, risale a qualche giorno prima. L’attenzione degli inquirenti si concentra subito sulla figlia Sara, anche lei inquilina del palazzo. La Corcione avrebbe ammesso il delitto: "Volevo un’altra mamma", avrebbe detto raccontando di sentirsi perseguitata dalla madre sin dall'adolescenza.

