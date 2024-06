Marco Raduano, il super boss evaso dal carcere col lenzuolo: spunta un omicidio durante la fuga

Ci sarebbero il potente boss pugliese Marco Raduano e il suo braccio destro Gianluigi Troiano, entrambi attualmente in carcere, dietro un omicidio compiuto il 21 novembre 2023 in Spagna ad Alhendín (provincia di Granada). È quanto ricostruito dagli inquirenti della Guardia Civil spagnola, già coinvolta nell'operazione internazionale con cui sono stati arrestati a febbraio lo stesso Raduano e Troiano (il primo in Francia e il secondo in Spagna). Raduano avrebbe agito dopo la rocambolesca evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros di Nuoro all'inizio del 2023, quando fuggì calandosi all'esterno con un lenzuolo.

Secondo quanto emerso, la vittima di quel delitto era un "conosciuto narcotrafficante" coinvolto in un giro di droga proprio col boss italiano. "Il clan Raduano - si legge in una nota della Guardia Civil - lo contattò per fare affari e gli diede una notevole somma di denaro, ma le due spedizioni di hashish finanziate con questi soldi furono intercettate, una dalla Guardia Civil ad Alicante e l'altra in Francia".

L'uomo è stato freddato davanti alla porta della sua casa. Per le autorità spagnole, Raduano (scappato dall'Italia per rifugiarsi in Spagna) e Troiano avrebbero sparato alla vittima tre volte con un fucile da caccia per poi fuggire a bordo di un'auto rubata (ritrovata bruciata poco distante all'indomani). Il piano sarebbe stato pianificato nel dettaglio: avrebbero rubato tre auto a Granada, avrebbero cambiato targa per poi monitorare l'abitazione della vittima per scoprire le sue abitudini. Una volta stabilita la routine della vittima, l'hanno aspettata e gli hanno sparato. L'arma che avrebbero usato per il crimine, un fucile da caccia calibro 12, è stata rinvenuta non lontano dal luogo del delitto.

Tempo dopo, Raduano è stato arrestato in Corsica, mentre Troiano a Otura. Il primo è stato estradato in Italia, mentre il secondo è rimasto in carcere in Spagna, in attesa di rimpatrio. Nel frattempo, la Guardia Civil ha concluso le indagini dell'omicidio avvenuto ad Alhendín, attribuendo la responsabilità ai due italiani.