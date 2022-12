Colpi di pistola in un bar, ucciso il titolare

Omicidio oggi, lunedì 19 dicembre, a Milano. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in un bar in zona Corvetto. Il killer è entrato in azione verso le 7.15. Teatro dell'agguato, come spiega Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday, l'attività "Milano caffetteria tavola fredda" al civico 42 di via Bessarione, all'angolo con piazza Angilberto II.

Il personale del 118 ha solo potuto constatare il decesso della vittima. Stando alle prime informazioni, si tratta di un 35enne asiatico, che gestiva il locale. La polizia ha trovato e sequestrato alcuni proiettili. L'assassino avrebbe esploso almeno cinque colpi di pistola prima di fuggire.

Gli investigatori sono al lavoro per raccogliere testimonianze e ricostruire il passato della vittima per comprendere come sia maturato l'omicidio.

(Articolo in aggiornamento)