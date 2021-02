Accoltellata per strada al collo: 29enne muore dissanguata

Alcuni passanti hanno provato a rianimarla, dopo aver contattato il 118 ed essere stati guidati per le manovre da praticare. Ma, all’arrivo degli operatori non c'era più nulla da fare

Si chiama Sonia Di Maggio la 29enne accoltellata alla nuca dopo una lite, a Specchia Gallone, un borgo immerso nelle campagne dell’idruntino notoriamente molto tranquillo, frazione di poco meno di 500 abitanti del comune di Minervino di Lecce. Dai primi riscontri dalle prime testimonianze raccolte dagli investigatori sul posto, la donna ha avuto una discussione con l'ex compagno, venuto nel Salento dal Napoletano, la sua terra d'origine. Secondo quanto si apprende la vittima aveva ritrovato una nuova serenità accanto ad un altro uomo.

Dopo una violenta discussione, l'omicidio

La donna secondo quanto ricostruito da Lecceprima ha trovato una morte orribile. Una lite, degenerata al punto tale da sfociare in un’aggressione feroce. Stando alle prime ricostruzioni, l’assalitore, anch’egli proveniente da fuori, avrebbe visto la 29enne con un uomo e, perdendo la testa, l’avrebbe colpita per strada.

Alcuni passanti hanno provato a rianimarla, dopo aver contattato il 118 ed essere stati guidati per le manovre da praticare, in attesa che arrivasse l’ambulanza, a sirene spiegate. Ma, all’arrivo degli operatori, per la 29enne ormai le speranze erano svanite. I primi a raggiungere la località sono stati gli agenti di polizia del commissariato di Otranto, che hanno in mano le indagini. Sul posto anche i carabinieri dipendenti dalla compagnia di Maglie. Al momento si cerca l’autore del femminicidio che potrebbe comunque già essere stato identificato.