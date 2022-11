Uccide la ex moglie e il nuovo compagno, poi si toglie la vita

Ritrovato all'interno di un capannone di Oriago di Mira, nel veneziano, il cadavere dell'uomo che ieri sera ha ucciso l'ex moglie e il suo nuovo compagno a Spinea. Lo confermano fonti della Procura di Venezia. Sul caso stanno svolgendo indagini i carabinieri.

L'omicidio poco dopo le 21 di ieri domenica 20 novembre 2022. L'assassino sarebbe scappato in automobile subito dopo il delitto. Non si esclude che alla base dell'omicidio ci sia l'incapacità di accettare la nuova relazione della ex coniuge. Entrambe le vittime erano di origine albanese. A dare l'allarme sarebbe stata una delle figlia della donna, preoccupata perché non era riuscita a contattare la madre. Sul luogo della tragedia gli investigatori avrebbero rinvenuto un'arma da fuoco e un coltello.

Non è escluso che durante la violenza ci sia stato un tentativo di trovare riparo da qualche vicino, magari suonando i campanelli e rifugiandosi a casa di qualcuno.