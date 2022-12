La donna che ha fatto uccidere il nuovo compagno dall'ex marito

Era presente quando, sei anni fa, il suo amante è stato ucciso e poi dato alle fiamme per distruggere il cadavere. Era lì mentre il ormai ex marito eliminava il rivale. Per questo una donna di 35 anni,

Addolorata Cuzzi, è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Modugno (Bari). L'ordine di carcerazione è stato eseguito dopo che la condanna è diventata definitiva per concorso in omicidio e occultamento del cadavere.

I fatti risalgono al mese di giugno del 2016 quando Stefano Melillo, 28 anni, è stato ucciso a Binetto, nel Barese. Binetto era il compagno di Addolorata Cuzzi e i due vivevano insieme. Il cadavere carbonizzato di Melillo è stato trovato in una fossa biologica.

Secondo le indagini dei carabinieri proprio Addolorata Cuzzi, per porre fine alla relazione con Melillo, avrebbe convinto l'ex marito, Crescenzo Burdi, a ucciderlo. Lei avrebbe attirato l'allora 28enne in un campo sportivo con una scusa e Burdi lo avrebbe prima strangolato con una corda, poi colpito alla testa con una spranga di ferro e infine con un grosso masso causandone il decesso. Burdi ha confessato ed è finito in carcere. La 35enne adesso è stata condannata in via definitiva a 16 anni di reclusione e le manette sono scattate quando è tornata in Italia dal Belgio.