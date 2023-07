Marito e moglie trovati morti in casa: lei sgozzata, lui impiccato

Omicidio-suicidio ad Agrigento oggi, giovedì 6 luglio. Ilenia Bonanno, di 45 anni, e il marito Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, sono stati trovati morti nella loro casa al civico 36 di via Alessio Di Giovanni, nella zona di Fontanelle. La coppia aveva due figli: un ragazzo di 19 anni e una ragazzina di 15.

Come si legge su AgrigentoNotizie, la donna aveva la gola tagliata, l'uomo invece era impiccato. Il marito, in base a quanto è stato accertato finora dalla polizia, pare soffrisse da diversi mesi di una forte depressione: si era anche licenziato ed era in cura. La donna, con il suo impiego in un negozio, riusciva a far fronte alle spese familiari. L'ipotesi più accreditata è che lui abbia ucciso la donna e poi si sia tolto la vita.

A chiamare la polizia è stato il figlio della coppia, spaventato perché nessuno dei genitori rispondeva al telefono. Il giovane è andato a controllare e ha fatto la drammatica scoperta.

Sul posto, sono accorse tutte le pattuglie disponibili della questura di Agrigento. È accorso anche il procuratore facente funzioni di Agrigento Salvatore Vella. A quanto pare in passato c'erano state delle liti tra i coniugi e la polizia era intervenuta più volte. Le indagini sono in corso. (Articolo in aggiornamento)

Continua a leggere su Today.it...