Lei a letto in un bagno di sangue, lui senza vita in garage: marito e moglie trovati morti

Lei a letto in un bagno di sangue. Lui morto in garage. Tragedia, intorno alle 17.15 di ieri, in vicolo Toniolo a Casale sul Sile (Treviso). I corpi senza vita di due coniugi, Flora Mattucci di 72 anni e Franco Gellussich di 73, sono infatti stati ritrovati all'interno della loro abitazione. Sul posto i carabinieri e gli agenti della Scientifica che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. L'ipotesi privilegiata è quella dell'omicidio-suicidio visto che la donna è stata ritrovata distesa nel suo letto matrimoniale con una evidente ferita all'addome (il coltello, quale arma del delitto, è stato poi trovato adagiato proprio a fianco del letto) a differenza del marito impiccato nel garage di casa.

L'allarme è stato lanciato dalla figlia, 35 anni, che non aveva più notizie dei genitori da alcuni giorni e che per questo ieri si è recata presso la loro abitazione per controllare, trovandosi però di fronte a una scena agghiacciante. E' così che, una volta avuta la notizia, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto insieme alle forze dell'ordine e al Pubblico Ministero. Inutile, quindi, l'intervento dei sanitari del Suem 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due coniugi, forse persino risalente ad alcuni giorni fa. Non è stata resa nota l'eventuale presenza di lettere o biglietti d'addio.

