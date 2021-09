Uccide la moglie con un colpo di fucile: poi si suicida davanti alla figlia

Il dramma scuote tutta la comunità. Omicidio suicidio ieri a tarda sera a Castel Sant'Elia nel Viterbese dove un uomo di circa 65 anni ha ucciso con un colpo di fucile da caccia la moglie non ancora 60enne sotto gli occhi atterriti della figlia. Poi ha rivolto l'arma contro di sé e ha fatto fuoco.

Omicidio suicidio a Castel Sant'Elia

A chiamare i carabinieri della compagnia di Civita Castellana è stata la ragazza che con una drammatica telefonata ha descritto la scena agghiacciante avvenuta all'esterno della casa di campagna in cui viveva con la madre.

Marito e moglie erano in fase di separazione, ma a quanto si apprende non vi eano stati elementi di scontro tra i due che potessero far immaginare un epilogo simile. Erano ex pastori proprietari di pecore e terreni che avevano acquistato una tabaccheria a Nepi, con la vendita delle terre e del bestiame.

Resta da capire come l'uomo si sia procurato il fucile: non aveva alcuna licenza. "Un dramma che ci coinvolge: la morte improvvisa dei coniugi, Ciriaco e Anna, qualcosa di tragico per tutta la nostra comunità". Così in un post su Facebook, Vincenzo Girolami, sindaco di Castel Sant'Elia comune del viterbese dove un agricoltore ha ucciso la moglie con un colpo di fucile e si è poi suicidato. "Le parole sono strette, soprattutto nei momenti come questi. Esprimiamo il nostro cordoglio alle figlie, Valentina e Valeria, e a tutti gli altri familiari", aggiunge.