Omicidio-suicidio in un centro per rifugiati: afghano accoltella connazionale e si lancia dalla finestra

Omicidio-suicidio nella serata del 7 settembre in un centro per rifugiati a Impruneta, in provincia di Firenze. Teatro della tragedia Villa Monticini, struttura gestita dalla Caritas nell'ambito del progetto Sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

Secondo quanto ricostruito, un cittadino afghano di 36 anni - Farad Pazhwak- avrebbe ucciso un connazionale 33enne - Sadat Sayed Arif- colpendolo con un coltello. Dopo il gesto l'uomo si sarebbe a sua volta ferito al collo con una coltellata, prima di lanciarsi da una finestra. Il 36enne è stato portato all'ospedale di Careggi, dove è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Sadat Sayed Arif sarebbe stato ucciso al culmine di una lite. Arrivato in Italia, sognava di fare il videomaker e aveva la qualifica di pizzaiolo. Stava seguendo un corso per diventare pizzaiolo anche Pazhwak. Non ci sarebbero testimoni di quanto accaduto, le altre persone presenti nel centro al momento della tragedia sarebbero accorse subito dopo aver sentito urla, e avrebbero dato l'allarme.

"Nel centro non si erano mai verificati attriti e tensioni. Siamo sconvolti", commenta Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione solidarietà Caritas Firenze. "Siamo a disposizione dell'autorità giudiziaria per le indagini - conclude Lucchetti -. Ora prevale in noi il dolore e lo sgomento".

Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno sequestrato i telefoni cellulari dei due afghani.

"Un grande dolore per due vite spezzate, esprimo il mio personale cordoglio e quello di tutta la Chiesa fiorentina. Preghiamo per le vittime e siamo vicini alle loro famiglie, e ai loro amici, che in questo momento piangono la morte di due persone care. Il pensiero va anche agli operatori che da tempo, quotidianamente, si sono presi cura degli ospiti della struttura e che ora sono distrutti da quanto successo", dice l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori. "Questa tragica vicenda non cambia quelle che sono la nostra disponibilità all'accoglienza e all'integrazione - aggiunge Betori in una nota - di persone che fuggono dalla guerra, dalla fame e che chiedono a noi solo di essere accompagnate in un momento di difficoltà".

(Video di FirenzeToday)

"L'episodio - commenta il sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini - ci ha lasciato sconvolti e colpisce un territorio che non ha mai avuto a che fare con fatti di questa gravità. Mi permetto di parlare a nome di tutta la comunità, che in questi anni ha sempre accolto questi ragazzi a braccia aperte, il centro è attivo da oltre dieci anni ed é gestito in modo magistrale dalla Caritas Diocesana di Firenze. Lo dimostra il fatto che molti degli ospiti della struttura, si integrano perfettamente nella nostra società, anche con esempi di ragazzi che prestano servizio nella stessa Pubblica Assistenza di Tavarnuzze. Come amministrazione comunale e a nome di tutta la comunità, mi sento di interpretare il dolore dell'accaduto, seguiremo i prossimi eventi per capire quale sia stato l'effetto scatenante di questa tragedia".

