Daniele uccide la moglie Ilenia e poi si impicca, i punti oscuri dell'omicidio-suicidio

Inquirenti al lavoro senza sosta ad Agrigento per ricostruire cosa è accaduto nella mattinata di ieri giovedì 6 luglio nell'appartamento di via Di Giovanni dove una coppia di coniugi è stata trovata morta. Le vittime sono Ilenia Bonanno, 45 anni, e il marito Daniele Gallo Cassarino, 47 anni. L'ipotesi da subito privilegiata, e finora l'unica, è quella dell'omicidio suicidio. L'uomo avrebbe ucciso la moglie e poi si è impiccato. Ci sono però dei punti interrogativi. A iniziare da come è morta la donna.

Sappiamo che la coppia aveva due figli. Uno di loro, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, è andato a casa. Aperta la porta, ha trovato il peggiore degli scenari. Madre e padre erano senza vita. Lui impiccato alla porta della camera da letto. Lei nella stessa stanza. Il ragazzo ha chiamato i soccorsi, la era tardi. Nella casa sono scattati i rilievi e allo stesso tempo sono stati sentiti parenti e amici della coppia.

Come riportato da AgrigentoNotizie, pare che il marito soffrisse da diversi mesi di una forte depressione e che non lavorasse più. Era Ilenia Bonanno, col suo stipendio da commessa in un negozio, a fare fronte alle spese familiari.

Come sono morti Ilenia e il marito Daniele? Inizialmente si era detto che la donna era stata sgozzata. Voci poi smentite. Appare più probabile lo strangolamento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza. Meno dubbi per l'uomo, trovato impiccato. Anche sul suo corpo sarà eseguito l'esame autoptico. Altre domande sono senza risposta. I due avevano litigato? C'erano stati dei precedenti di violenza? Quale è stato l'elemento scatenante?

Intanto la comunità di Fontanelle, il più popoloso dei quartieri agrigentini, è sotto choc. Ilenia Bonanno era infatti molto conosciuta nel suo ruolo di commessa. In tanti oggi la ricordano sui social come una donna dolce e sempre disponibile. Una gran lavoratrice. A turbare molti anche una tragica coincidenza. A poche centinaia di metri dal luogo della tragedia, infatti, nel 2015 si era registrato un altro omicidio-suicidio.

Un vicino di casa: "La polizia qui pochi giorni fa"

I vicini di casa descrivono Ilenia Bonanno e il marito Daniele Gallo Cassarino come una coppia tranquilla. L'intera comunità è sotto choc per la tragedia che si è consumata all'interno del complesso edilizio "San Calogero".

Eppure forse già nei giorni scorsi c'erano stato litigi anche seri. "Nelle sere scorse avevo visto qui la polizia, quindi è possibile che fosse già successo qualcosa", dice ad AgrigentoNotizie un vicino di casa.

