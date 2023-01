Coppia trovata morta: lui giù dalla finestra, lei nel letto. Ipotesi omicidio-suicidio

Un uomo e una donna, conviventi, trovati morti a Napoli. Lui in strada, lei in casa. La tremenda ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. La tragedia si è consumata sabato 28 gennaio. Intorno alle 18 in via Luigi Landolfi è stato trovato il cadavere di Salvatore Massaluno, 76 anni. I primi rilievi dei carabinieri fanno ipotizzare che si sia lanciato dalla finestra della sua abitazione. Entrati in casa, i militari trovano il corpo senza vita di Giuseppina Faiella, 97 anni, sua convivente. L'anziana, secondo una prima ipotesi, è stata colpita alla testa con un oggetto ancora non individuato.

Da qui l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe prima colpito a morte la compagna e poi si sarebbe lanciato nel vuoto. Faiella e Maddaluno, entrambi napoletani, non avevano figli. I rilievi dei carabinieri sono ancora in corso. Le salme sono state sequestrate per le autopsie.