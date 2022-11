Moglie e marito trovati morti in casa

Ipotesi omicidio suicidio a Milano. Un uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie per poi rivolgere la stessa arma verso di sé. La tragedia in via Andrea Maffei, zona Porta Romana. Ernesto Codegoni e Dolores Fernanda Milani, questi i nomi delle vittime, avevano 84 anni.

A lanciare l'allarme verso le 21.30 di sabato è stato un familiare preoccupato perché non era riuscito a mettersi in contatto con i due, cosa che faceva tutti i giorni. Salito al piano degli anziani (vive nello stesso palazzo), avrebbe trovato i corpi senza vita.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia e i soccorritori del 118, ma non c'è stato nulla da fare. È verosimile, secondo quanto finora ricostruito, che l'uomo abbia ucciso la moglie con un fucile per poi togliersi la vita. Le condizioni di salute della donna erano peggiorate nell'ultimo anno: le indagini sul movente e sulla dinamica del dramma, per quanto ben instradate, sono soltanto all'inizio.