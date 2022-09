Soffoca l'anziana mamma e la uccide, poi tenta il suicidio

Un'anziana uccisa nella sua casa, il figlio trovato in fin di vita e il tragico sospetto che si tratti di omicidio-suicidio. Choc a Marnate, in provincia di Varese. La tragedia familiare è stata scoperta nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 settembre. La vittima è Maria Facchinetti. Aveva 89 anni e viveva col figlio sessantenne in un appartamento di via Marconi.

Ad allertare i carabinieri è stato un parente, che ha bussato alla porta dei due per una visita di cortesia. Non avendo risposta e non riuscendo a mettersi in contatto con loro ha chiamato le forze dell'ordine. I militari, una volta entrati, hanno trovato il cadavere dell'anziana. A poca distanza c'era il figlio, agonizzante.

La donna sarebbe morta per soffocamento: sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Il figlio ha invece tentato di impiccarsi. L'ipotesi è quindi che l'uomo si sia prima accanito sulla madre e poi abbia cercato di suicidarsi. Soccorso, è stato portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire il movente.