Uccide la moglie e si spara: in casa c'erano i tre figli minorenni

I corpi privi di vita di un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati ritrovati all'interno di un appartamento a Pozzuoli, in provincia di Napoli. In casa c'erano anche i tre figli minorenni di 8, 13 e 16 anni, quando Antonio Di Razza, 50enne operaio metalmeccanico, avrebbe sparato alla moglie Angela Gioiello, casalinga di 39, per poi togliersi la vita con la stessa pistola usata precedentemente. I due erano all'interno della camera da letto, a terra è stata trovata una pistola.

Ed è stato proprio uno dei figli, oltre ai vicini di casa, ad allertare i carabinieri chiamando il 112. I tre non hanno assistito alla tragedia, in quanto in un'altra stanza in quel frangente.

Sul posto sono presenti i Carabinieri di Pozzuoli e il personale del 118. Gli investigatori non escludono alcuna pista, perché le indagini sono ancora alle fasi iniziali, ma - da quanto si apprende - sarebbe stata la gelosia a far scattare la furia omicida dell'uomo. I carabinieri del Nucleo Investigativo, inoltre, hanno accertato che l'uomo non disponeva di porto d'armi e indagano per risalire alla provenienza dell'arma.