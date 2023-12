Fiore Petrongari uccide la moglie Iride Casciani a martellate: poi si suicida col fucile

L'ipotesi degli inquirenti è solo una, al momento: omicidio suicidio. Due anziani coniugi sono stati trovati morti, nella loro abitazione di Sant'Elia, frazione di Rieti, martedì pomeriggio. La donna, Iride Casciani, 72 anni, sarebbe stata infatti colpita ripetutamente con un martello dal marito, Ferdinando (per tutti Fiore) Petrongari, 82 anni, ex dipendente del Comune di Rieti (guidava gli scuolabus), che poi si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di fucile da caccia, regolarmente detenuto.

L'allarme lanciato da una delle figlie della coppia

L'allarme in via Dietrosanti è scattato dato intorno alle 18. L'ha lanciato una delle figlie, preoccupata perché né la madre né il padre rispondevano al telefono. L'omicidio suicidio potrebbe risalire a molte ore prima. Sul caso indagano gli investigatori della squadra mobile di Rieti. "Persone straordinarie, lui un uomo buono. Cosa sia successo non lo sappiamo", dicono in vicini di casa. Il movente che si cela dietro alla tragedia è ignoto. L'abitazione è stata posta sotto sequestro per dar modo alla Scientifica di svolgere i rilievi del caso.

Vent'anni fa un'altra tragedia aveva scosso la famiglia

La coppia lascia le due figlie, una residente in Francia, l'altra fuori regione. Oltre vent'anni fa Iride Casciani e Fiore Petrongari avevano perso un figlio in giovane età in un tragico incidente sulla Rieti-Terni.

