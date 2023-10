Uccide la moglie, poi va al lavoro e si toglie la vita

Ha ucciso la moglie nella loro abitazione, per poi recarsi sul posto di lavoro e farla finita. Uno sconvolgente omicidio-suicidio avvenuto nella mattina di oggi, sabato 28 ottobre, a Rivoli, in provincia di Torino. Secondo le prime informazioni, il femminicidio della donna si è svolto presso l'abitazione dei due che si trova in via Monte Bianco. Dopo il delitto l'uomo è uscito dall'abitazione e si è recato sul posto di lavoro a Orbassano dove si è tolto la vita.

Secondo una prima ricostruzione riportata da TorinoToday, l'uomo avrebbe ucciso la moglie colpendola con una coltellata alla gola. Poi successivamente avrebbe abbandonato l'appartamento portandosi al lavoro anche la figlia piccola. Una volta giunto sul posto di lavoro avrebbe affidato la bambina a un collega e con una scusa si sarebbe allontanato per andarsi a uccidere lanciandosi da un silos.

L’uomo prima di lasciare l’abitazione avrebbe chiamato la madre in Calabria che avrebbe immediatamente allertato il 118 che a sua volta ha avvertito i carabinieri che, giunti nell’abitazione della coppia, hanno trovato la vittima. Il cadavere della moglie è stato scoperto dai vigili del fuoco che sono stati allertati dai sanitari. Sul posto che procedono con le indagini ci sono i carabinieri della compagnia di Rivoli. Ancora ignote le ragioni del gesto.

