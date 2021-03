Massacra la madre e il cane, poi si lancia nel vuoto: la tragedia di Saluzzo

Tragedia a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Un uomo ha massacrato a martellate la madre di 81 anni mentre lei era a letto. Forse la donna stava dormendo. Dopo, con un coltello da cucina, ha ucciso anche il cane. Poi si è tolto la vita gettandosi dal balcone del suo appartamento in centro.

Saluzzo, Umberto Ciauri uccide la madre Giuseppina Moiso e il cane: poi si suicida

Il dramma ieri pomeriggio, domenica, intorno alle 17, in una palazzina di corso Roma, a due passi dalla stazione ferroviaria. Umberto Ciauri, operaio di 48 anni, ha ucciso la madre Giuseppina Moiso, 81 anni, e il cane e poi si è tolto la vita buttandosi dal balcone dell'appartamento di corso Roma.

I passanti hanno dato l'allarme e chiamato soccorsi e forze dell'ordine. Nulla da fare per l'uomo. E' stata poi forzata dai vigili del fuoco la porta dell'appartamento. All'interno il corpo senza vita di Moiso, in un lago di sangue, massacrata con un corpo contundente. Poco distante il corpo del cane, ucciso a coltellate.

I vicini di casa: "Una famiglia tranquilla". Umberto Ciauri soffriva di problemi psichici

In base a una prima ricostruzione dei carabinieri di Saluzzo, l'uomo soffriva da tempo di problemi psichici e in passato era stato in cura per forti crisi depressive. Madre e figlio erano originari di Alessandria. Vievano a Saluzzo da qualche anno. "Una famiglia tranquilla" dicono i vicini di casa. Le indagini sono appena iniziate. I militari stanno cercando di ricostruire i fatti; si cerca di capire se vi siano messaggi che spieghino i motivi di un gesto così atroce e disperato.