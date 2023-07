Padre spara e uccide il figlio: poi si suicida

Dramma familiare a San Marco dei Cavoti, piccolo paese in provincia di Benevento. Un padre, Franco De Corso, camionista in pensione di 73 anni, ha fatto fuoco contro il figlio, Alessandro De Corso, operaio di 39 anni, e poi si è tolto la vita. Padre e figlio sono stati trovati morti nella loro abitazione, entrambi morti per un colpo di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo e del nucleo investigativo di Benevento per i rilievi, presenti il pm e il medico legale. Alla base della tragedia ci sarebbero dissidi familiari, forse una lite degenerata all'improvviso, ma non ci sono certezze sul movente e nessuna pista si può escludere.

L'omicidio suicidio a San Marco dei Cavoti

I cadaveri sono stati rinvenuti lunedì 3 luglio nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30, in località Catapano. L'uomo più anziano avrebbe fatto fuoco all'esterno di un capannone che si trova tra due abitazioni per poi togliersi la vita con la stessa arma, una pistola, all'interno della struttura. Il figlio è stato colpito al torace, il 73enne si sarebbe poi suicidato sparandosi alla testa. La dinamica deve ancora essere ricostruita con esattezza. L'arma era detenuta legalmente. Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni. Sul luogo del dramma è accorso anche il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino, incredulo. La comunità del piccolo centro è sotto shock.

