Madre e figlio trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Due morti in casa, madre e figlio, e il sospetto atroce che si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Succede a Saronno (Varese) dove oggi in un'abitazione di via Fratelli Cervi sono stati trovati i corpi di un uomo di 54 anni e della madre 81enne. L'ipotesi più accreditata è che l'uomo abbia ucciso la madre e poi si sia tolto la vita impiccandosi.

I corpi sono stati scoperti da una vicina di casa: madre e figlio erano nella camera da letto della donna. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Saronno, coordinati dalla procura di Busto Arsizio (Varese). La tragedia familiare sarebbe legata alle precarie condizioni di salute dell'81enne, che avrebbero spinto il figlio a compiere il gesto estremo. Sarà l'autopsia ad accertare le cause e l'orario del decesso.

Leggi le altre notizie di cronaca su Today.it...