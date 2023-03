Lamberto soffoca la moglie Francesca e si suicida: la confessione in alcuni biglietti

Gli ultimi dubbi sembrano essere svaniti. La morte di Francesca Giornelli e Lamberto Roscini, trovati morti nella loro casa di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), è riconducibile a un omicidio-suicidio. Lamberto ha soffocato la moglie e poi si è impiccato. In casa sono stati trovati dei biglietti scritti dall'uomo che confermano questa ricostruzione. Da chiarire il movente.

Quello che sappiamo è che un passante martedì vede il corpo di Roscini, 67 anni, nel patio e chiama i soccorsi. I carabinieri e il 118 arrivano sul posto, ma è tardi per salvare l'uomo. Quindi entrano in casa. In camera da letto trovano il cadavere della donna, 57 anni.

Gli inquirenti avviano le indagini. Il medico legale colloca il decesso al pomeriggio di lunedì. Il sospetto è, già delle prime battute, quello dell'omicidio-suicidio. Ipotesi che prende definitivamente corpo quando vengono trovati alcuni biglietti manoscritti in cui veniva ripercorso quanto accaduto, riconducendo all'omicidio-suicidio. Secondo quanto scritto nei biglietti, l'uomo al culmine di una lite verosimilmente scaturita anche per l'abuso di alcol da parte della donna, l'avrebbe uccisa soffocandola, togliendosi poi la vita nel cortile esterno. Si esclude quindi il coinvolgimento di altre persone.

Sui corpi sarà comunque eseguita l'autopsia per avere certezza delle cause della morte. I carabinieri hanno anche sequestrato, oltre ai bigliettini, anche gli smartphone della coppia.

