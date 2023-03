Strangola la moglie poi si impicca: lei trovata nel letto, lui in giardino

Un uomo e una donna, marito e moglie, morti nella loro casa e il sospetto che si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Procedono in questa direzione le indagini a Tuoro sul Trasimeno (Perugia), dove nella serata di martedì Lamberto Roscini e Francesca Giornelli sono stati trovati privi di vita nella casa di via dei Sette Martiri. Secondo una prima ricostruzione riportata dalla stampa locale e confermata all'Ansa, l'uomo avrebbe ucciso la compagna strangolandola in casa e poi si sarebbe suicidato impiccandosi in giardino. A dare l'allarme è stato un passante, che ha visto il corpo dell'uomo. I carabinieri, intervenuti col 118, hanno poi individuato la donna in casa. Il corpo era sul letto. L'omicidio-suicidio potrebbe risalire ai giorni scorsi. La donna aveva poco meno di 60 anni, una decina di più il compagno.