Precipita dal settimo piano e muore, in casa sua trovato un altro cadavere

Due uomini morti in via Cogne a Milano. Uno è stato trovato in strada, un altro all'interno di un appartamento. Il sospetto è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Ma andiamo con ordine. L'allarme è stato lanciato alle 23.30 di domenica sera. Le vittime sono due uomini: un 51enne italiano, Claudio Giannuario, e un uomo apparentemente nordafricano ancora da identificare.

Il primo cadavere a essere ritrovato per strada, ai piedi di una palazzina al civico 4, è quello del 51enne, residente al primo piano del condominio. L'uomo si sarebbe lanciato da una finestra al settimo piano dell'edificio.

Qualche ora dopo, nell'appartamento dove viveva la vittima, i carabinieri hanno trovato il cadavere di un altro uomo, privo di documenti d'identità, colpito, secondo i primi accertamenti medico-legali, da un'arma da taglio. Si tratta, verosimilmente, di un paio di forbici, rinvenute al piano terra del condominio.

L'appartamento del 51enne, riferisce MilanoToday, era chiuso regolarmente a chiave. Le chiavi erano in una tasca del giubbotto di Claudio G., per questo i detective escludono il coinvolgimento di altre persone. L'ipotesi è che il 51enne abbia ucciso il nordafricano durante una lite e poi si sia gettato dal settimo piano del palazzo.

Le indagini, condotte dal comando provinciale dei carabinieri, proseguono adesso per cercare di capire l'identità della seconda vittima, la relazione tra i due e il movente del presunto omicidio. I militari hanno fatto i rilievi all'interno dell'abitazione, seconda porta a sinistra sul corridoio al primo piano, per tutta la notte e per buona parte della mattinata. Ora stanno sentendo vicini e conoscenti del 51enne.

Lunedì mattina, nel viavai di carabinieri e giornalisti, alcuni condomini hanno raccontato che il 51enne viveva nell'edificio da circa 4 anni. Una vicina di casa ha poi riferito ai cronisti che Giannuario condivideva l'appartamento con l'altro uomo. Un altro vicino ha riferito che i due avevano già litigato nel pomeriggio davanti al supermercato Lidl.