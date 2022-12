Accoltella e uccide la compagna, poi si suicida

Avrebbe accoltellato e ucciso la compagna prima di togliersi la vita. Tragedia ieri sera a Villabate (Palermo) dove, secondo una prima ricostruzione, una donna di 44 anni, Giovanna Bonsignore, sarebbe morta per mano del compagno, Salvo Patinella, 41 anni, che poi si sarebbe suicidato. Teatro dell’orrore l’appartamento della donna, in via Giovanna d'Arco. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Villabate che, su disposizione della procura, hanno sequestrato l’abitazione per eseguire i rilievi e ricostruire l’accaduto.

Sotto sequestro anche l’arma da taglio che l’uomo avrebbe utilizzato per colpire mortalmente la donna, una volontaria dell’associazione Archè molto conosciuta e benvoluta nel piccolo comune alle porte di Palermo. Bonsignore, madre di una bambina, e Patinella stavano insieme da circa 4 anni. Ancora da chiarire il movente del tragico delitto. A lanciare l’allarme sarebbe stato un amico di Patinella, dopo aver visto un post sui social di cui non si conosce il contenuto. L’uomo ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i militari che hanno bussato non ricevendo alcuna risposta.

I carabinieri hanno sfondato la porta e, una volta entrati, hanno trovato i corpi dei due sul pavimento. Dalle prime informazioni sembra che i due litigassero spesso, anche se non risulterebbero denunce o precedenti interventi per maltrattamenti in famiglia.