Ha confessato l'uomo che ha ucciso la tabaccaia 70enne, il legale: "Rapina finita male"

Ha confessato Redouane Moslli, il cittadino marocchino di 43 anni fermato oggi, domenica 3 settembre 2023, per l'omicidio della tabaccaia di Foggia, Francesca Marasco, uccisa a coltellate a Foggia il 28 agosto scorso nel suo negozio durante un tentativo di rapina. Le sue dichiarazioni riferite dall'avvocato, Nicola Totaro, chiariscono le dinamiche della tragedia che nei giorni scorsi ha scosso il capoluogo pugliese.

La confessione: la rapina finita male per 75 euro

Redouane Moslli si trovava a Foggia dall'11 luglio scorso ed era impiegato come bracciante agricolo nelle campagne di Torremaggiore. Viveva in un dormitorio in città e conosceva già la tabaccheria di via Marchese de Rosa perché vi si era recato già in altre occasioni. Secondo quanto riferito dal legale, l'uomo ha confessato che la mattina del 28 agosto, in difficoltà economiche, "armato di coltello è entrato nella tabaccheria, puntando il coltello alla gola della vittima, ferendola una prima volta perché la donna si sarebbe mossa".

In un secondo momento avrebbe tentato di portar via soldi, 75 euro, presi dalla cassa, ma la donna avrebbe cercato di bloccarlo e l'uomo l'avrebbe ferita al torace con il coltello dalla lama appuntita. Poi la fuga in cui ha tentato di disfarsi del cellulare della vittima. Sempre secondo quanto dichiarato, l'uomo sarebbe stato intercettato da un italiano mentre tentava di disfarsi del telefono e glielo avrebbe consegnato.

Poi, dopo essersi disfatto degli abiti indossati durante il delitto, sarebbe rimasto a Foggia per alcuni giorni fino a quando, ricostruisce il legale, resosi conto della gravità del fatto, ha tentato la fuga a Napoli dove è stato rintracciato.

L'avvocato: "Tutto nasce da una situazione di degrado"

"Il mio assistito si è messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, prestando il suo consenso agli accertamenti sul dna e rispondendo a tutte le domande - racconta l'avvocato all'Adnkronos - Si è messo a piangere e ha chiesto scusa. La rapina gli è sfuggita di mano, la signora ha reagito e si è trovato in una situazione più grande di lui".

Secondo il legale, il 43enne "aveva un permesso di soggiorno scaduto, aveva chiesto il rinnovo ma non aveva un lavoro regolare. Tutto nasce da una situazione di degrado - sostiene l'avvocato Totaro - Lui è bracciante agricolo e da Napoli era venuto a Foggia per lavorare nella raccolta di pomodori ma non aveva un regolare contratto ed era sottopagato". Da questa situazione di disagio, ricostruisce il legale, quella mattina è nata l'idea della rapina "pensando di racimolare qualcosa. Ha usato il coltello per minacciare, ma la situazione è sfuggita di mano". "Per ora l'accusa è di omicidio volontario, ma io credo che possa essere riqualificata in omicidio preterintenzionale", conclude l'avvocato secondo il quale il 43enne non aveva intenzione di uccidere.

