Un'altra donna uccisa dal compagno, lui ha tentato il suicidio

Una donna è stata uccisa oggi 9 giugno a Incisa Scapaccino (Asti) e il suo compagno è in fin di vita. Si delinea il quadro di dramma familiare: con un femminicidio e poi il tentato suicidio da parte del killer.

Tutto è accaduto nella tarda mattinata in un'abitazione di via XX settembre. La donna, 50 anni circa, è stata trovata morta. Il compagno era agonizzante.Non si conoscono ancora le generalità della vittima cosi come non è chiaro chi ha allertato le forze dell'ordine. Indagano i carabinieri.

La tragedia di Asti arriva nel giorno dell'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello. E solo ieri, giovedì 8 giugno, una mamma di 24 anni è stata uccisa a Sant'Antimo (Napoli) col cognato dal loro suocero.

Continua a leggere su Today.it...