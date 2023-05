Pensionato uccide il figlio della badante: arriva la condanna

È stato condannato per omicidio volontario a 13 anni e 4 mesi il pensionato che il 5 giugno del 2022 uccise nella sua casa di Gambolò (Pavia) il figlio della badante, ma li sconterà ai domiciliari vista la sua età avanzata. Per Giovanni Vezzoli, oggi 86enne, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 24 anni, ma i giudici hanno escluso l'aggravante contestata dei futili motivi. L’imputato ha potuto beneficiare, oltre che delle attenuanti generiche, anche della riduzione di un terzo della pena prevista dal rito abbreviato.

La ricostruzione dell’omicidio

Riavvolgiamo il nastro al 5 giugno 2022, ovvero a quando Thomas Achille Mastrandrea, 42 anni di Nicorvo (Pavia), figlio della badante del Vezzoli, è stato ucciso dal pensionato con un colpo di fucile. I tre si trovavano nell’abitazione del pensionato quando è successo il fatto. Dall'indagine è emerso che la badante, 60 anni, lavorava per il Vezzali per pochi euro al giorno, prendendosi cura soprattutto della figlia disabile dell'anziano. La lite tra il pensionato e il figlio della badante è iniziata in cucina quando quest’ultimo ha preteso che la mamma venisse messa in regola e che l’anziano rispettasse gli impegni assunti con la donna. Mastrandrea ha poi aiutato la mamma a preparare le valigie per andarsene. È stato allora che Vezzoli ha imbracciato il suo fucile da caccia e fatto fuoco da circa sei metri di distanza contro la vittima, colpendola a morte all'addome.

"Non resta che accettare il verdetto con amarezza"

I giudici hanno stabilito risarcimenti per oltre un milione di euro ai parenti della vittima. La moglie di Mastrandrea ha espresso amarezza per la sentenza. "Poco più di tredici anni sono una magra consolazione, mio marito non me lo restituisce nessuno, e peraltro l'assassino li sconterà anche a casa: almeno undici mesi di carcere se li è fatti - ha commentato la moglie di Mastrandrea -. La legge italiana purtroppo è questa, ero preparata a un tale epilogo: non resta che accettare il verdetto, anche se con amarezza".

