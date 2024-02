Tiziano Colombi accoltellato a morte dopo una lite, la compagna confessa tutto

La confessione è arrivata durante l'interrogatorio: Rosa Comito, 60 anni, ha ammesso di avere ucciso il compagno Tiziano Colombi a coltellate. Il delitto è avvenuto il 27 febbraio nella casa della donna, in corso XXVI Aprile a Vercelli.

Colombi viveva a Quinto Vercellese, ma era spesso a Vercelli a casa della compagna. Era infermiere e lavorava nell'ospedale Sant'Andrea nel reparto di Cardiologia. La relazione con Rosa Comito andava avanti da tempo e chi li conosceva li descrive con una coppia tranquilla. Non risultano denunce o interventi delle forze dell'ordine nel loro passato.

La sera dell'omicidio pare ci sia stata una lite, sentita dai vicini e poi il silenzio. Quando i soccorritori sono arrivati nell'appartamento - non è chiaro se li abbia chiamati la stessa indagata - Colombi era per terra in una pozza di sangue mentre la donna era accanto a lui, ferita alle mani, sotto choc e impugnava un coltello. Una scena terribile: sul corpo di Colombi c'erano oltre trenta ferite, tutte inferte con un coltello da cucina. Secondo il primo esame del medico legale, l'uomo ha tentato di difendersi. Nei prossimi giorni, sarà comunque disposta l'autopsia. L'aggressione è avvenuta nei pochi metri tra la cucina e il salotto nel piccolo appartamento.

Rosa Comito, sentita per l'interrogatorio di garanzia dal sostituto procuratore Mariaserena Iozzo, avrebbe ammesso tutto e l'arresto è stato convalidato. Il movente di tanta ferocia resta un'incognita.