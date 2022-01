Tonino Corrias freddato davanti a casa: è caccia al killer

Le indagini sono solo all'inizio: è caccia aperta a chi ieri mattina ha ucciso a Oliena l'allevatore di 59 anni Tonino Corrias, dopo che era salito nell'auto, una Ford Fiesta blu, per andare al lavoro al suo ovile.

Non hanno portato a nulla di concreto per ora i posti di blocco che i carabinieri del comando provinciale di Nuoro hanno predisposto nei punti strategici del paese. Dai rilievi dei Ris potrebbero giungere elementi utili agli inquirenti.

Corrias, noto in paese come "Pereddu", è stato freddato quasi sotto gli occhi della moglie e dei due figli, che potrebbero aver visto qualcosa: un’ombra, forse una persona incappucciata. Non ha avuto scampo, sarebbero stati esplosi 7 o 8 colpi.

Secondo quanto riportato oggi dall'Unione Sarda, nel 2001 e nel 2015 Corrias era stato vittima di due episodi simili, qualcuno avrebbe tentato di ucciderlo per motivi mai chiariti. Ieri i colpi sono stati fatali.

L'omicidio di Tonino Corrias è il secondo in una settimana nel Nuorese: una settimana fa in Ogliastra era stato ucciso a colpi di fucile Riccardo Muceli di 38 anni di Gairo, anche lui allevatore.