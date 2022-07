Scende in strada in ciabatte e uccide un uomo a pugni e bastonate

Omicidio a Torino nella mattinata di oggi, domenica 10 luglio 2022 quando un italiano, Augusto Bernardi, di 56 anni è stato ucciso a pugni e bastonate in strada. Sul posto sono intervenute le volanti e la squadra mobile della polizia, che indaga sull'accaduto e ha fermato un ragazzo di 19 anni. Ancora da capire quali siano state le cause che hanno portato i due a litigare e, quindi, al tragico epilogo.

notizia in aggiornamento

Il fermato, secondo le prime informazioni, è un ventenne italiano che abita in via Villar, a pochi passi dal luogo del delitto. Secondo testimonianze raccolte sul posto, il presunto assassino era in preda ai fumi del crack

"Ero sul balcone - racconta una residente - e ho visto arrivare una volante della polizia. Un uomo era disteso a terra. C'era un ragazzo che aspettava, apparentemente ferito, che è salito nell'auto senza fare difficoltà". Secondo le testimonianze delle persone sul posto i due avevano avuto un diverbio. Il giovane era in ciabatte e pare che sia sceso in strada lasciando aperta la porta del proprio appartamento. "Prima di essere caricato sulla vettura ha chiesto ai poliziotti di avere le scarpe", ha detto una vicina.

La vittima è descritta dai vicini di casa come una brava persona, che abitava in un monolocale al piano rialzato da un anno e lo aveva appena venduto.