Il giallo del ragazzo senza nome ucciso in mezzo alla strada

Il ritrovamento del cadavere risale a sabato mattina. Poco dopo le 4 la polizia era intervenuta in via Sansovino angolo corso Toscana, a Torino, perché allertata della presenza di un uomo riverso per terra in strada. Sull'uomo, un giovane cittadino straniero presumibilmente proveniente dall'Africa centrale, vi erano ferite di arma da taglio alle mani (evidentemente ha cercato di difendersi), alla schiena e al petto. L'avevano massacrato. Il personale medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che accertarne il decesso. Sul fatto indaga la polizia.

Il corpo era davanti ai palazzoni delle Vallette, quartiere popolare all'estremo nord di Torino. Il giovane indossava pantaloni della tuta blu, maglietta rossa. Niente soldi né documenti nelle tasche. Impossibile sapere se basterà, per dargli un nome, l'analisi delle impronte digitali. Si indaga nell'ambiente dello spaccio di droga. L'autopsia potrebbe fornire altri elementi utili alle indagini.

Gli inquirenti vogliono capire se ci sia un collegamento con violente liti avvenute in serata a un chilometro circa di distanza, in un piazzale di un distributore di benzina. Pare che anche lì qualcuno avesse anche un coltello. Dai video dalle telecamere di sorveglianza dei negozi e dei locali della zona potrebbe emergere qualcosa. Sono tanti i dubbi, in primis su dove sia stato ucciso. Davvero è stato accoltellato lì, in mezzo alla strada, senza che nessuno dai palazzi circostanti sentisse nulla, oppure l'aggressione è avvenuta più lontano e la vittima è fuggita fino a dove ha potuto, per poi accasciarsi a terra? Domande, per ora, senza risposta. L'unica certezza, a oggi, è che un giovane uomo senza nome è stato ucciso ferocemente nella periferia nord di Torino.