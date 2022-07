Uccide la moglie e chiama i carabinieri: "Venitemi a prendere"

Ha ucciso la moglie, strangolandola, il giorno dopo la morte della madre. L'omicidio è avvenuto intorno alle 19 di ieri a Trasta, frazione di Genova, nell'entroterra ligure. L'uomo, Sebastiano Cannella, di 58 anni, ha chiamato i carabinieri dopo aver girovagato per un po' tra le vie di San Biagio vecchia, alle spalle di Bolzaneto: "Ho ucciso mia moglie, venitemi a prendere" avrebbe detto il presunto assassino.

Il femminicidio si è consumato ieri sera, intorno alle 19, in una villa immersa nel verde in via della Riviera al civico 14, residenza della coppia. All'interno, in un appartamento separato, vive anche uno dei due figli, con la fidanzata. La donna uccisa, Marzia Bettino, coaetanea del marito, sarebbe diventata presto nonna. Secondo quanto si è appreso la coppia stava per separarsi e alcuni vicini hanno raccontato che, nell'ultimo periodo, le liti tra i due erano frequenti.

A ricostruire la vicenda sono i colleghi Annissa Defilippi e Luca Pastorino su GenovaToday. Sebastiano Cannella è stato portato nel comando provinciale dei carabinieri di San Giuliano per essere interrogato mentre il corpo della donna è stato portato via a mezzanotte dopo il sopralluogo del medico legale e i rilievi della scientifica necessari per ricostruire la dinamica del femminicidio, sia all'interno delle mura domestiche sia nel giardino che circonda la villa dove, probabilmente, è iniziata la colluttazione.

Il 58enne avrebbe ucciso la moglie nel giorno del rosario della madre, morta ieri. Non si è presentato alla funzione e non ha risposto alle chiamate finché non ha deciso lui stesso di prendere il cellulare e chiamando il 112 consegnarsi ai carabinieri. Muratore ed escavotarista aveva realizzato diversi lavori anche nella casa di famiglia che, sempre secondo gli investigatori, era contesa nella coppia nel percorso di separazione che l'uomo non aveva mai accettato.

GenovaToday ha raccolto la testimonianza di Edoardo, uno dei vicini di casa di casa della coppia, che si dice sconvolto. "Ero in palestra quando mia madre mi ha avvisato della tragedia - spiega ai microfoni di Genova Today - mi sono precipitato a casa per venire a trovare i miei amici (i due figli della coppia, ndr) con i quali siamo cresciuti insieme. Non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere, sapevo che c'erano dei problemi e delle liti, ma non mi sarei mai aspettato che si potesse arrivare a questo punto".

L'amico dei figli: "Sono cresciuto in questa famiglia, sono sconvolto": video

Servizio video Annissa Defilippi, Luca Pastorino. Redazione di GenovaToday