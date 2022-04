La donna filmata con la pistola dopo aver ucciso il vicino di casa

Un video amatoriale girato da alcuni residenti mostra i momenti successivi alla sparatoria avvenuta a Treviglio, nella Bergamasca, dove una donna ha aperto il fuoco con una pistola uccidendo un vicino di casa. Silvana Erzemberger, 71 anni, ha sparato nel piazzale davanti al proprio condominio, in via Brasside, uccidendo il vicino di casa Luigi Casati, 64 anni, e ferendo la moglie Monica, di 58. Nelle immagini è chiaramente visibile la donna mentre indugia nel cortile del palazzo con la pistola ancora in mano, mentre a pochi passi il vicino colpito è ancora esanime a terra. Da quanto si apprende il filmato finirà negli atti dell'indagine coordinata dai carabinieri di Treviglio che hanno subito fermato la donna che deve rispondere di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio. Il movente del delitto? All'orgine di tutto ci sarebbe il cane di marito e moglie, ritenuto a quanto pare troppo molesto dall'anziana.

Spara a un vicino di casa: filmata con la pistola ancora in mano

Gli spari all'alba

La lite, spiegano i carabinieri intervenuto sul posto, è scoppiata all'esterno dello stabile condominiale tra la donna arrestata e la vittima. "Lite nata per futili motivi, ma in un contesto di risalente conflittualità tra i tre protagonisti" precisano gli investigatori. Al culmine del litigio la 71enne sarebbe rientrata in casa, avrebbe preso la pistola regolarmente detenuta e avrebbe sparato diversi colpi all'indirizzo dell'uomo, colpendolo "più volte al torace". Colpi che si sono rivelati mortali. Sentiti i colpi di pistola e affacciatasi al balcone del proprio appartamento al terzo piano, la moglie della vittima sarebbe scesa subito in strada per soccorrere il marito, "venendo tuttavia a sua volta colpita con altri colpi di pistola". A chiamare i soccorsi sono stati i condomini.

Chi era la vittima

Luigi Casati, "Gigi" per gli amici, lavorava come metalmeccanico e viveva con la moglie Monica e il loro cagnolino. Sui social ci sono molte foto della coppia con il cane. Un vicino racconta di una lite con la vicina proprio nei giorni scorsi, lei lo avrebbe inseguito con un bastone ed erano intervenuti i carabinieri. "Ciao grande amico ed ex collega di lavoro. Ho il cuore straziato", scrive un amico su Facebook. Un altro lo ricorda come "un uomo buono" e aggiunge: "Quello che ti è successo è pazzesco, inconcepibile ... Un dolore troppo grande da sopportare per la tua famiglia e per chi ti aveva conosciuto e ti ha voluto bene!".