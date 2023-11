Trovato morto nei campi, fatto a pezzi e decapitato. La svolta: "L'assassino è il coinquilino"

C'è una svolta sul caso del bracciante agricolo picchiato, ucciso e poi trovato sventrato e decapitato nelle campagne di Palomonte, piccolo comune in provincia di Salerno. Il tribunale del riesame ha ribaltato la decisione del giudice per le indagini preliminari e ordinato l'arresto del coinquilino. Il cadavere di Gurinder Singh, bracciante agricolo indiano dal 2011 regolarmente in Italia, è stato ritrovato il 6 febbraio 2022 in un campo incolto non lontano dalla strada provinciale 10/A. La vittima, prima di essere uccisa, era stata brutalmente percossa (numerose le fratture riscontrate al setto nasale, alla mandibola, alla tibia destra), quindi sventrata e decapitata. Il bracciante fu identificato grazie al dna.

Le indagini coordinate dalla procura di Salerno avevano subito portato ad accusare il coinquilino (connazionale della vittima), che aveva comprato un biglietto aereo di sola andata per l'India, a poche ore dall'orario di partenza del volo intercontinentale e senza registrare alcun bagaglio. I due vivevano nella stessa casetta prefabbricata nei pressi di un'azienda bufalina per la quale lavoravano, messa loro a disposizione dalla datrice di lavoro, e distante qualche chilometro dal punto del ritrovamento del cadavere. Tracce di sangue compatibili con il profilo genetico della vittima erano state trovate all'interno dell'auto dell'indagato, su alcuni suoi indumenti e all'interno del prefabbricato stesso che, dopo la scomparsa della vittima, era stato occupato solo da lui.

Elementi che non erano stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza da parte del gip del tribunale salernitano, che aveva bocciato la richiesta di arresto, evidenziando lacune nelle indagini e, in particolare, il mancato utilizzo della tecnica del "bloodstain pattern analysis" (ovvero dell'analisi scientifica delle traiettorie degli schizzi di sangue). Aveva ritenuto non sufficienti quelle tracce ematiche, tenendo in considerazione anche le dichiarazioni rese da alcuni testimoni in fase di indagini difensive: sostenevano di aver notato in vita la vittima in un momento successivo o comunque concomitante alla partenza dell'indagato per il suo paese di origine.

Ora, il tribunale del riesame di Salerno ha accolto la tesi dell'accusa, disponendo il carcere per il coinquilino della vittima, misura che non potrà essere eseguita perché è ancora impossibile per i legali dell'imputato impugnarla in Cassazione. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal tribunale del riesame, l'omicidio scaturisce da alcuni contrasti personali insorti tra la vittima e l'indagato.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp