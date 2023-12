Vanessa Ballan si poteva salvare? Cosa ha fatto Bujar Fandaj prima e dopo l'omicidio

Rischia l'ergastolo. La Procura di Treviso contesta a Bujar Fandaj, il kosovaro fermato due sere fa dai carabinieri perché ritenuto autore dell'omicidio di Vanessa Ballan, quattro aggravanti: la premeditazione, il fatto che avesse avuto una relazione con la vittima, il fatto che la donna uccisa fosse incinta e la circostanza che il delitto sarebbe avvenuto dopo una condotta persecutoria. Vanessa Ballan, 26 anni, è stata accoltellata sulla soglia di casa da quell'uomo col quale aveva avuto in passato un legame. La donna, madre di un bambino di 4 anni, aspettava un secondo figlio.

È stato convalidato oggi l'arresto del piccolo imprenditore di 41 anni di Altivole. Si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato. Attualmente è detenuto nel carcere di Treviso.

Vanessa Ballan si poteva salvare?

Vanessa Ballan si poteva salvare? Un dubbio che toglie il sonno. Lei aveva denunciato Bujar Fandaj, ma non è era scattato nemmeno un divieto di avvicinamento. La valutazione fatta era di non urgenza. Valutazione "infondata", ammette ora il procuratore capo. Vanessa aveva deciso di interrompere la relazione extraconiugale, lui la minacciava, anche di diffondere un video intimo. Pare che l'uomo si presentasse ossessivamente al supermercato, si parla anche di un'aggressione, e una volta si era già introdotto nel giardino di casa.

Resta un interrogativo: perché il magistrato, dopo una perquisizione - che pur ci fu - a casa dell'uomo in seguito alla denuncia, non chiese almeno di acquisire i tabulati telefonici? I vicini di casa dicono che lo vedevano passare spesso lì davanti, "come se stesse controllando qualcosa o qualcuno. Ossessivo nel modo in cui girava qui attorno". Si poteva fare di più per proteggere Vanessa? Si può fare di più per proteggere donne che denunciano stalker? Se ne parlerà ancora molto. Anche se non si può non notare che, se il caso di Giulia Cecchettin occupò per settimane le prime pagine dei quotidiani e le aperture dei tg, per Vanessa Ballan non è già più così.

Bujar Fandaj preparava la fuga all'estero?

TrevisoToday scrive che gli inquirenti che indagano sul delitto di Spineda ipotizzano che il 41enne preparasse la fuga, forse verso i Balcani. L'uomo aveva già preparato il passaporto ma dopo essere entrato nella doccia del bagno di casa, ad Altivole, ha trovato i carabinieri ad attenderlo per arrestarlo.

Sarebbe certa la premeditazione: il giorno prima dell'omicidio il killer aveva acquistato una nuova sim telefonica da utilizzare nella latitanza, ha raggiunto il luogo del delitto in bici (evitando che il furgone solitamente utilizzato per lavorare potesse essere intercettato dai targasystem o dalle telecamere) e si è perfino fatto vedere pubblicamente in un bar di San Vito di Altivole, dove ha bevuto in tutta tranquillità una birra, chiacchierando del più e del meno coi presenti, dopo aver massacrato Vanessa.

Vanessa Ballan presa a pugni al volto e colpita con sette coltellate

Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia che confermerà quanto già emerso dall'analisi esterna del corpo eseguita dall'anatomopatologo: la 26enne è stata presa a pugni al volto e colpita con sette coltellate, tutte sul tronco, e poi lasciata morire dissanguata.

Non è chiaro se il killer sapesse che Vanessa fosse incinta, dato che il concepimento risaliva solo a poche settimane or sono. Un altro episodio inquietante era avvenuto nei mesi precedenti al delitto: Bujar Fandaj sarebbe entrato furtivamente in casa della 26enne nell'agosto scorso. A quel punto lei lo denunciò per stalking. E poi c'è una "scenata" riferita agli inquirenti da una ex collega di lavoro. "Ti ammazzo" avrebbe urlato lui, spintonandola, in una delle sue tante "puntate" al supermercato in cui lei lavorava.

C'è anche un video che lo inchioda

In casa della vittima, oltre al corpo trovato a terra in un lago di sangue, i carabinieri hanno trovato un martello, usato per rompere la porta a vetri sul retro da cui il killer è entrato, il coltello utilizzato per il delitto in un lavandino. Il martello riportava la scritta "Sette color", nome della ditta del kosovaro.

A inchiodare il presunto omicida anche il filmato di una telecamera di un vicino che immortala una persona che scavalca la recinzione con un borsone (all'interno martello, coltello e altri attrezzi da scasso): non si vede il volto ma chiaramente i vestiti poi sequestrati dai carabinieri dopo la cattura.

Il dolore del sindaco del paese di Giulia Cecchettin

"Siamo costretti a tornare su argomenti che qui da noi sono stati all'ordine del giorno troppo a lungo. Ci auguriamo che anche la pausa del Natale possa essere un momento di riflessione in cui tutti cerchiamo di trovare soluzioni, idee e un nuovo impegno per porre fine a questa che è una storia sempre più difficile da sopportare". Lo ha dichiarato il sindaco di Vigonovo, Luca Martello, commentando il femminicidio di Vanessa Ballan. La comunità vigonovese, lo scorso mese, era stata scossa dall'omicidio di Giulia Cecchettin per mano dell'ex fidanzato, Filippo Turetta.