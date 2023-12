Omicidio Vanessa Ballan: il figlio di 4 anni non sa ancora della morte della madre

I pacchi sotto l'albero ci sono quasi tutti. È arrivato anche quello di Mattia, il figlio di Vanessa Ballan, la ragazza di 26 anni accoltellata sulla soglia di casa da quell'uomo col quale aveva avuto in passato un legame. Il piccolo riceverà una console per videogiochi che i genitori avevano scelto come regalo per il figlio. Il bambino si troverà a scartare il dono senza avere al suo fianco la madre: Mattia, infatti, non sa ancora che Vanessa è stata uccisa con sette coltellate dal suo stalker. La donna, madre del bambino di 4 anni, aspettava un secondo figlio. Ci sarà bisogno dell'aiuto di uno psicologo per aiutarlo ad affrontare il fantasma del lutto.

Anche tra i vicini di casa albeggia il dolore per una morte inspiegabile. La 26enne, pochi giorni prima di incontrare il suo aguzzino, aveva confessato di essere incinta. "Era radiosa. Cosa si può dire, o cosa si può fare, davanti a tanto strazio?", si domanda una vicina di casa di Vanessa, uccisa in via Fornasette, a Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. A ricordare Vanessa, venerdì 22 dicembre alle 20,30, il rosario al Duomo di Castelfranco dove lei era originaria e dove era stata volontaria catechista come il fratello.