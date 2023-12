Omicidio Vanessa Ballan, il giallo sulla paternità del figlio che portava in grembo

Una doppia autopsia, sul corpo di Vanessa Ballan e sul feto che portava in grembo. Il sostituto procuratore Michele Permunian, nel disporre l'autopsia esame autoptico sul corpo della vittima, picchiata al volto e poi pugnalata con ben sette fendenti al torace, ha deciso che si farà anche un esame del feto che la ragazza portava in grembo da circa due mesi. Quello che il pubblico ministero vuole appurare è chi fosse il padre del bambino: Nicola, il 28enne compagno di Vanessa oppure proprio Bunjar Fandj, il 40enne finito in carcere per l'omicidio della donna avvenuto la mattina del 19 dicembre presso la casa della donna a Spineda, frazione del comune di Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Le richieste di Bujar a Vanessa di lasciare il compagno

I due erano legati da una relazione extraconiugale, iniziata nel 2021 e non del 2022 come era stato detto in precedenza. Bujar, il piccolo imprenditore kosovaro di 41 anni di Altivole, voleva farsi una famiglia con lei. Secondo quanto riporta TrevisoToday, la conferma arriverebbe con le sue richieste insistenti affinché la 26enne lasciasse il compagno e andasse a vivere con lui a San Vito di Altivole: quella relazione sarebbe stata vissuta dall'imprenditore kosovaro come una "cosa seria".

Nel corso della scorsa estate Vanessa aveva deciso di rompere con Bunjar. Forse si era accorta degli atteggiamenti di lui, che sarebbe stato geloso e possessivo, o forse era semplicemente stanca ed esasperata per lei sue continua richieste di lasciare il compagno, cosa questa che la donna non avrebbe assolutamente voluto acconsentire. Così è cominciata la compagna persecutoria: l'irruzione dentro casa, la sceneggiata nel supermercato dove Vanessa lavorava come cassiera e un altro episodio, a ridosso dei giorni in cui era stato denunciato: Bunjar avrebbe gettato le monetine di resto contro la donna, dicendole "sei un p...".

L'uomo resta in carcere

Secondo la Procura i fatti del 19 dicembre sarebbero frutto di un gesto premeditato. Ma Bunjar Fandj, dopo il delitto, avrebbe lasciato a casa della vittima la prova regina che a oggi gli costa l'incriminazione per omicidio volontario pluriaggravato, violazione di domicilio pluriaggravata e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere: il borsone che tra l'altro conteneva il martello usato per entrare in casa e che nel manico reca il nome della sua ditta. Oltre due coltelli, uno utilizzato per l'omicidio, con un lama di oltre 20 centimetri.

Per ora l'uomo resta. Il Gip di Treviso ha convalidato il fermo operato la sera del delitto da parte dei carabinieri, e ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere. Confermata l'ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato; ai fini della convalida, il giudice ha ritenuto che al momento del fermo fosse presente il pericolo di fuga dell'indagato, e ha ravvisato le esigenze cautelari di reiterazione del reato. È stato quindi ricondotto al carcere di Santa Bona a Treviso. Oggi Fandaj ha proseguito nel suo silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato, assistito dalle avvocate Chiara Mazzoccato e Daria Bissoli. "Non era ancora in grado di rispondere - hanno riferito le legali -, è ancora molto confuso. C'è ancora tutto da valutare. I contorni della vicenda sono ancora da definire, il pubblico ministero sta ancora svolgendo indagini e ci attende ancora molto lavoro da fare. C'è massima disponibilità dalle due parti, chiaramente ognuna nei propri ruoli" hanno sottolineato.