Omicidio Vanessa Ballan, tutti gli indizi che incastrano Bujar Fandaj

Prove granitiche inchiodano Bujar Fandaj, l'uomo di origini kosovare fermato per il femminicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa tre giorni fa a coltellate a Riese Pio X, nel Trevigiano. Elementi "plurimi, univoci e gravi indizi di colpevolezza" che sono emersi dalle indagini avviate dai carabinieri del comando provinciale di Treviso sotto la direzione della procura a carico di Bujar. Gli istanti prima dell'omicidio di Vanessa sono stati ripresi dalla telecamera di un'abitazione vicina a quella della vittima. Secondo quanto riporta TrevisoToday, nei filmati registrati nella tarda mattinata di martedì 19 dicembre, si vede un uomo vestito come Bujar Fandaj al momento dell'arresto mentre si aggira con fare circospetto nelle vicinanze dell'abitazione di Vanessa.

All'improvviso l'uomo getta in giardino una borsa scura piena di attrezzi da lavoro, la stessa sequestrata poco più tardi dai militari dell'Arma. Subito dopo aver buttato la borsa, il killer scavalca la recinzione della villetta e, con un martello "7 Color", che fa capo all'indagato, con il quale il presunto assassino avrebbe rotto il vetro di una porta finestra per poi irrompere nell'abitazione. Il martello è stato sequestrato. L'arma del delitto è un coltello con manico in legno e lama di 20 centimetri, trovato dai carabinieri nel lavello della cucina, solo parzialmente lavato dal sangue della vittima. L'arma è identica a un altro coltello rimasto nel borsone del 40enne mentre il martello usato dal killer per entrare in casa è stato rinvenuto sul pavimento dell'abitazione di Vanessa. Elementi che hanno confermato i plurimi indizi sulla colpevolezza di Fandaj, attualmente detenuto nel carcere di Santa Bona.

Nella mattinata di oggi 22 dicembre è stata eseguita una doppia autopsia, sul corpo di Vanessa Ballan e sul feto che portava in grembo. Il sostituto procuratore Michele Permunian, nel disporre l'autopsia esame autoptico sul corpo della vittima, picchiata al volto e poi pugnalata con ben sette fendenti al torace, ha deciso che si farà anche un esame del feto che la ragazza portava in grembo da circa due mesi. Quello che il pubblico ministero vuole appurare è chi fosse il padre del bambino: Nicola, il 28enne compagno di Vanessa oppure proprio Bunjar Fandj, il presunto killer della donna.